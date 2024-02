Auch die SPD habe sich in der Debatte um den deutschen Marschflugkörper vom Typ Taurus "bewegt", sagte der Verteidigungspolitiker im Deutschlandfunk [Audio]. Man habe das Waffensystem durch eine "wortreiche Umschreibung" in den Antrag aufgenommen. Damit erübrige sich der Unionsantrag eigentlich. Faber führte aus, große Teile der Koalition hätten kein Problem damit, den Taurus explizit zu benennen. In Teilen der SPD habe man sich da jedoch verhakt. Er habe deshalb "großen Respekt" dafür, dass der Taurus nun so wortreich umschrieben worden sei.