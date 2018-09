Das Sturmtief "Fabienne" ist über den Süden und die Mitte Deutschlands gezogen und hat dabei vor allem den Bahnverkehr eingeschränkt.

Wie ein Sprecher des Konzerns am Abend mitteilte, gibt es vor allem im Süden des Landes viele Unwetterschäden und nach wie vor Sperrungen. So war unter anderem die Verbindung zwischen Nürnberg und Regensburg betroffen. Andere Strecken, etwa von Frankfurt am Main nach Heidelberg und Mannheim sind inzwischen wieder befahrbar. Der Frankfurter Flughafen meldete vereinzelte Flugausfälle.



In mehreren Bundesländern wurden durch den Sturm Bäume umgestürzt und Dächer abgedeckt.