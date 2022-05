Das Rathaus von Bitterfeld (Deutschlandradio - Frank Ulbricht)

Der Stab für Wirtschaftsförderung in der sachsen-anhaltischen Stadt bestätigte einen Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung", wonach das Unternehmen seine Pläne zurückgestellt habe. Die Firma erklärte, zunächst weiter in China zu produzieren und sich zudem auf ein Werk in der Türkei zu konzentrieren.

Die Batteriezellen-Fabrik in Bitterfeld hatte ein Investitionsvolumen von rund 600 Millionen Euro. Es sollten etwa 600 Arbeitsplätze entstehen.

