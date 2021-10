Facebook will in den kommenden fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen.

Wie das US-Unternehmen mitteilte, sollen Stellen geschaffen werden, um eine virtuelle Welt aufzubauen. Das Projekt "Metaverse" wird von Facebook-Chef Zuckerberg als zentral für die Zukunft des Konzerns angesehen.



Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen unter Druck steht. So hatte eine ehemalige Facebook-Managerin etwa Anfang des Monats bei einer Anhörung im US-Senat die Politik dazu aufgerufen, das Online-Netzwerk zu mehr Transparenz zu zwingen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.