US-Präsident Biden hat Falschinformationen zum Thema Corona-Impfungen in sozialen Medien kritisiert.

Plattformen wie Facebook seien für den Tod vieler Menschen verantwortlich, sagte Biden in Washington. Durch die abwartende oder ablehnende Haltung gegen eine Impfung sei die Pandemie zu einer Pandemie der Ungeimpften geworden, so Biden. - In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen in Gebieten mit niedriger Impf-Quote zuletzt rasant angestiegen.

