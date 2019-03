Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Caspar hat erneut das Gebahren von Facebook kritisiert.

Es geht um die Praxis, eine Überwachungs-Liste mit Namen von Gegnern des Unternehmens zu führen. Caspar sagte dem Deutschlandfunk, das sei alarmierend, vor allem wenn man bedenke, wie groß die Datenmacht von Facebook sei. Berichten von US-Medien zufolge kann der Internet-Konzern über seine App auf Smartphones den Aufenthaltsort der Personen auf der Liste feststellen. Facebook selbst spricht von einer üblichen Sicherheitsmaßnahme. Wie viele Personen auf der Liste stehen, ist nicht bekannt, ebensowenig was genau sie getan haben. Offenbar sind es unter anderem Personen, die sich beispielsweise beleidigend über Facebook-Chef Zuckerberg geäußert haben. Der Datenschutzbeauftragte Caspar hat dazu nun einen Fragenkatalog an das Unternehmen geschickt.

Datenschutzbehörde in Irland eingeschaltet

Caspar habe außerdem die für Facebook in Europa zuständige Datenschutzbehörde Irlands eingeschaltet, berichtet Dlf-IT-Experte Peter Welchering. Facebook habe dem Deutschlandfunk die „Durchführung geeigneter Analysen" bestätigt. Zu diesen Analysen gehöre gegebenenfalls die Erhebung und Verarbeitung von „Standortdaten des bedrohlichen Nutzers", so Welchering. Facebook habe darauf hingewiesen, dass dies mit der Datenschutzrichtlinie übereinstimme.



Standortbestimmung, IP-Tracking, Analyse des Nutzerverhaltens bis hin zu ganz konkreten persönlichen Verhaltensprognosen, das sei alles mit den Facebook-Daten und Methoden machbar, betont Welchering. Wenn dann eine eigens angelegte Beobachtungsliste auftauche mit Namen von Facebook-Gegnern, dann sei das tatsächlich alarmierend.



Mehr zu dem Thema morgen in unserer Sendung Computer und Kommunikation 16.30 Uhr.