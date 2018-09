Eine ehemalige Mitarbeiterin verklagt Facebook, weil sie durch die Tätigkeit für den Internetkonzern nach eigenen Angaben traumatisiert wurde.

Die Frau aus San Francisco hatte neun Monate lang in einem Löschzentrum gearbeitet und dort anstößige Inhalte von Facebook-Seiten entfernt. Dabei war sie täglich verstörenden Bildern und Videos ausgesetzt, etwa Kinderpornographie oder Gewaltdarstellungen.



Die Anwälte der Frau streben eine Sammelklage an, der sich auch andere Beschäftigte anschließen könnten. Facebook steht wegen der Arbeitsbedingungen in den Löschzentren seit geraumer Zeit in der Kritik. Das Unternehmen verweist darauf, dass Löschmitarbeiter psychologisch betreut würden, will die Vorwürfe aber prüfen.