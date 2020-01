Die Grünen-Politikerin Künast hat in der Auseinandersetzung mit dem Landgericht Berlin über dessen Bewertung von Beleidigungen einen Teilerfolg errungen.

Die 27. Zivilkammer mit Richter Holger Thiel sowie den Richterinnen Sonja Hurek und Katharina Saar revidierte ihren ursprünglichen Beschluss vom 9. September 2019. Diese Entscheidung hatte für heftige Kritik gesorgt, weil Künast demnach auch Beschimpfungen wie "Drecks Fotze", "Schlampe", "Sondermüll" und "Drecksau" hätte hinnehmen müssen. Künast verlangt von Facebook die Herausgabe der Daten jener Nutzerinnen oder Nutzer, die sich derart geäußert hatten. In sechs von insgesamt 22 geprüften Kommentaren kann sie nach der neuen Entscheidung nun zivilrechtlich vorgehen. Die sechs Äußerungen hätten einen ehrherabsetzenden Inhalt, der nicht mit der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen sei, führten die Richter nach erneuter Prüfung aus. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, erläuterte ein Gerichtssprecher. Die 16 Fälle, in denen Künasts Beschwerde nicht erfolgreich war, gehen jetzt an das Berliner Kammergericht und damit in die nächste Instanz.



Künast äußerte sich in einer ersten Reaktion zufrieden. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte sie allerdings, es sei "komisch", dass das Gericht manche Begriffe für nicht zulässig halte und andere für zulässig: "Drecksau ist Drecksau; da kann man nicht anfangen, mit Sachzusammenhängen zu argumentieren." Grundsätzlich sei sie aber froh, dass nun ein Signal gesetzt werde, weil viele Menschen von solchen Formulierungen betroffen seien. Das schaffe ein klein bisschen mehr Rechtsklarheit.

Staatsanwaltschaft: Keine Ermittlungen gegen die drei Richter

Die Entscheidung der Richterinnen und des Richters vom September war auch in Fachkreisen auf massive Kritik gestoßen. Eine Anwaltskanzlei zeigte die drei sogar wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung an. Die Berliner Staatsanwaltschaft entschied aber jüngst, keine Ermittlungen aufzunehmen. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine bewusste und schwerwiegende Entfernung von Recht und Gesetz, teilte sie der Frankfurter Rundschau mit.



Nach Angaben des Blatts will die Kanzlei die Entscheidung nicht akzeptieren und hat inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Man sei zuversichtlich, dass sie die notwendigen Ermittlungen einleiten werde, führte die Kanzlei demnach aus. Gegen Rechtsanwältin Jessica Hamed, die die Strafanzeige gegen die Richterinnen und Richter gestellt habe, sei laut Berliner Staatsanwaltschaft wiederum eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung erstattet worden.