Die US-Justiz ermittelt gegen Grenzschützer, die sich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe über den Tod von Migranten an der Grenze lustig gemacht haben sollen.

Ausgelöst wurden die Untersuchungen durch eine Recherche des Online-Portals ProPublica. Demnach sollen in der Facebook-Gruppe auch US-Kongressabgeordnete verhöhnt worden sein, die sich in Lagern im Bundesstaat Texas ein Bild von der Lage der Migranten gemacht hatten. Die Chefin der US Border Patrol, Provost, äußerte sich entsetzt. Wenn Mitglieder des Polizeiverbands gegen den Verhaltenskodex der staatlichen Grenzschutzbehörde verstoßen hätten, würden sie zur Rechenschaft gezogen.



Laut ProPublica hat die geschlossene Facebook-Gruppe rund 9.500 Mitglieder - aktive und ehemalige Mitglieder der Border Patrol. Die Gruppe nennt sich "I'm 10-15". Das ist in dem Grenzschutzverband der Code für "aliens in custody", also Ausländer in Gewahrsam. Die Abteilung für Heimatschutz hat nach Informationen der BBC Ermittlungen aufgenommen.



Die US-Behörden stehen wegen der Zustände an der Grenze seit Wochen in der Kritik. Medien hatten berichtet, die Menschen - unter ihnen viele Kinder - bekämen nicht genügend zu essen und zu trinken und hätten kaum Gelegenheit, sich zu waschen. Der Chef der Zoll- und Grenzschutzbehörde, Sanders, hat deswegen seinen Rücktritt angekündigt.

Trump gibt Geld für Versorgung von Migranten frei

US-Präsident Trump unterzeichnete gestern ein Gesetz, das 4,6 Milliarden Dollar für eine bessere Versorgung der Migranten bereitstellt. Trump sagte im Weißen Haus, nun müssten sich Demokraten und Republikaner im Kongress auf ein Gesetz zur Grenzsicherung einigen. Dann könne das Problem an der Grenze ganz gelöst werden.