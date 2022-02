Facebook, Twitter und Russland fechten einen Cyber-War aus. (imago-images / Itar-Tass / Sergey Konkov)

Das Servernetzwerk der Plattform in Russland sei so stark beschränkt worden, dass Seiteninhalte entweder gar nicht mehr geladen würden oder aber so langsam, dass das Netzwerk praktisch nicht mehr genutzt werden könne, teilte die Londoner Beobachterorganisation Netblocks mit. Zuvor hatte Facebook angekündigt, russischen Staatsmedien keine Werbung mehr zu gestatten.

Der Mutterkonzern des Netzwerks, Meta, meldet außerdem Hackerangriffe auf die Facebook-Konten mehrerer öffentlicher Personen in der Ukraine, unter ihnen Militärvertreter und Politiker. Es sei versucht worden, von den Konten aus YouTube-Videos zu verbreiten, in denen ukrainische Truppen als geschwächt dargestellt würden.

Die ukrainischen Behörden meldeten Cyberangriffe auf militärisches Personal von Belarus aus.

