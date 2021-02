Facebook will seine Blockade von journalistischen Nachrichteninhalten in Australien wieder aufheben.

Nach Angaben des australischen Finanzministers Frydenberg und des Australien-Chefs des Sozialen Netzwerks, Easton, wurde im Streit um ein geplantes Gesetz zur Regulierung des digitalen Nachrichtenmarkts ein Kompromiss erzielt. Einzelheiten wurden bislang nicht genannt. Es hieß lediglich, Facebook werde aufgrund von "Änderungen" an dem Gesetzestext journalistische Inhalte in den nächsten Tagen wieder freigeben.



Nach dem geplanten Gesetz wollte die Regierung Facebook und Google dazu zwingen, australischen Medienunternehmen Nutzungsgebühren zu zahlen, wenn sie deren journalistische Inhalte verbreiten. Bei Verstößen sollte es Strafen in Millionenhöhe geben.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.