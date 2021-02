Kanada plant im Streit mit dem Internetkonzern Facebook ein ähnliches Vorgehen wie Australien.

Kulturminister Guilbeault betonte, man werde sich von Facebook nicht in die Knie zwingen lassen. Wie Australien plane man ein Gesetz, dass Plattformen wie Facebook oder Google zwinge, künftig für die Verbreitung journalistischer Inhalte eine Nutzungsgebühr an Medienhäuser zu zahlen. - In Australien hat Facebook wegen des drohenden Gesetzes entschieden, alle Nachrichteninhalte zu sperren. Die Regierung in Canberra rief den Konzern zum Entgegenkommen auf.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.