Zwei Männer müssen wegen Beleidigungen im Internet gegen den Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mägde (SPD) Geldstrafen zahlen.

Wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg mitteilte, hätten sie im Sommer 2019 unabhängig voneinander beleidigende Kommentare gepostet. Soziale Medien seien kein rechtsfreier Raum, sagte Oberstaatsanwalt Gerhard Berger. Regeln und Gesetze im Umgang miteinander gälten auch hier uneingeschränkt.



Ein 44-Jähriger habe Mägde anlässlich der Diskussion um den Erhalt des Lüneburger Flughafens mit Adolf Hitler gleichgesetzt. Er wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Das entspreche etwas mehr als einem Nettomonatsgehalt. Ein 29-Jähriger habe das Stadtoberhaupt in einem öffentlichen Kommentar als "Sau" tituliert und müsse dafür nun einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe an eine gemeinnützige Einrichtung entrichten.



Die Männer seien bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Dennoch sei es aus Sicht der Staatsanwaltschaft in beiden Fällen geboten gewesen, die Taten zu sanktionieren.

Vorfall erinnert an Beleidigungen von Renate Künast

Politiker und Politikerinnen sind oft heftigen Beleidigungen ausgesetzt. Im September 2019 hatte ein Richter am Berliner Landgericht geurteilt, Grünen-Politikerin Renate Künast müsse es hinnehmen, unter anderem als "Drecksfotze" und als "Sondermüll", der entsorgt werden solle, bezeichnet zu werden. Die Kommentare stellten dem Urteil zufolge "keine Diffamierung der Person der Antragstellerin und damit keine Beleidigungen" dar, sondern zulässige Meinungsäußerungen. Künast kündigte an,das Urteil nicht hinnehmen zu wollen und in die nächste Instanz zu gehen.