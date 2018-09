Die Internet-Plattform Facebook will künftig mehr Abstand zu Wahlkämpfern wahren.

Das Unternehmen teilte mit, es würden keine Mitarbeiter mehr in Wahlkampfbüros geschickt. Statt Mitarbeiter von Politikern persönlich zu unterstützen, will der US-Konzern über ein Onlineportal helfen. Außerdem soll es auch künftig Weiterbildungen zur Nutzung von Facebook geben. Die Internet-Plattform steht wegen eines Datenskandals im Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf vor zwei Jahren in der Kritik. Die britische Firma Cambridge Analytica soll Informationen über bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzer ausgewertet und genutzt haben, um den damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump zu unterstützen.



Im Herbst finden in den USA Kongresswahlen statt. Es wird bereits jetzt verstärkt vor Einflussnahme auf das politische Geschehen gewarnt.