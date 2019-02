Facebook droht in den USA wegen der Weitergabe von Nutzerdaten an die britische Beraterfirma Cambridge Analytica ein Bußgeld in Milliardenhöhe.

Wie die "Washington Post" berichtet, verhandeln die US-Handelsaufsicht und Facebook über eine Einigung in dem Streit. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass die Firma persönliche Daten von fast 90 Millionen Facebook-Nutzern abgegriffen hatte - ohne deren Zustimmung. Möglicherweise hat Facebook damit gegen eine Vereinbarung mit der Verbraucherschutzbehörde verstoßen, wonach das Unternehmen die Privatsphöre seiner Nutzer schützen muss.