Facebook-Nutzer sollen mehr Kontrolle über ihre Daten bekommen - zumindest über die, die anderswo über sie gesammelt werden. Die Funktion heißt "Off-Facebook Activity", kurz OFA. Sie wird zunächst in Irland, Spanien und Südkorea getestet und dann peu à peu weltweit bereitgestellt.

Worum geht es?

Es geht um all jene Informationen, die von außerhalb, also von Apps und Plattformen anderer Firmen, an Facebook übermittelt werden. Das geschieht immer dann, wenn Menschen mit Facebook-Konto solche Seiten besuchen. Die betreffenden Plattformen schicken Details über diesen Besuch zurück an Facebook. Dort kann den Nutzern dann auf der Basis dieser Daten sehr genau personalisierte Werbung gezeigt werden - etwa zu Produkten, nach denen sie anderswo gesucht haben.

Was steckt technisch dahinter?

Technisch geht es zum Beispiel um Seiten, die das Facebook-Login oder die Tracking-Werkzeuge des Netzwerks nutzen. Die Süddeutsche Zeitung erläutert die "Facebook Business Tools", zu denen zum Beispiel der bekannte "Like"-Button zählt. Sie geben den Firmen wichtige Infos über ihre Kunden - und diese Infos gehen auch an Facebook. Der EuGH hat erst vor kurzem entschieden, dass alle Seiten, die den Button einbinden, ihre Nutzer darüber informieren und eventuell auch deren Zustimmung einholen müssen.

Was ist nun neu?

Facebook-Chef Zuckerberg hatte bereits 2018 ein Tool mit dem Namen "Clear History" angekündigt, um Daten zu "bereinigen" oder "wegzuspülen", die außerhalb des sozialen Netzwerks gesammelt wurden.



Die neue Funktion OFA zeigt den Nutzern all diese Informationen an. Sie können also genau sehen, wer Informationen über ihre Aktivitäten außerhalb von Facebook an das soziale Netzwerk übermittelt hat. Das neue Tool erlaubt es den Nutzer auch, den Verlauf dieser Daten zu löschen. Und vor allem: Sie können die Verknüpfung zwischen der externen Seite und ihrem Facebook-Profil löschen. Werbung kriegen sie trotzdem zu sehen - nur vielleicht nicht mehr so personalisiert.

Was geschieht mit den Daten?

Die Daten werden nicht etwa gelöscht. Facebook behält sie, wenn auch anonymisiert. Das bedeutet: Selbst wenn die Nutzer die Verknüpfung zu ihrem Konto lösen, übermitteln die Apps und Seiten trotzdem Daten an Facebook - ebenfalls anonymisiert. Facebook rechtfertigt das damit, dass man die Infos ja immer noch für Statistiken nutzen könne.

Was bedeutet die neue Funktion für Facebook?

Für Facebook ist das durchaus mit einem gewissen Risiko verbunden, denn das Geschäftsmodell von Facebook basiert ja auf der Erhebung und kommerziellen Verwendung der personenbezogenen Daten - und personalisierten Anzeigen. Die zuständige Managerin räumt auch ein, die Neuerung werde "etwas Einfluss" auf die Geschäfte haben. Sprich: Facebook muss auf Daten verzichten, wenn viele Nutzer OFA verwenden.