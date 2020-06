Bei Facebook sollen die Auftritte staatlich kontrollierter Medien aus China, Russland und anderen Staaten künftig als solche gekennzeichnet werden.

Es gehe um insgesamt 200 Seiten. Beispiele seien "Russia Today", "Xinhua News" oder "Press TV" aus dem Iran, teilte das US-Unternehmen mit. In einem zweiten Schritt sollen vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November Werbeanzeigen dieser Seiten für Nutzer in den Vereinigten Staaten blockiert werden.



Staatlich finanzierte Medien aus den USA sind hingegen nicht betroffen. Hier gebe es journalistische Unabhängigkeit, erklärte der Leiter der Facebook-Cybersecurity-Abteilung, Nathaniel Gleichner. Das gelte auch für andere Anbieter mit öffentlicher Finanzierung wie die britische BBC.



Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird derzeit auch im eigenen Unternehmen kritisiert. Der Grund dafür ist, dass er sich weigerte, von Twitter als gewaltverherrlichend gekennzeichnete Mitteilungen von Präsident Trump auch in seinem sozialen Netzwerk als Regelverstoß zu werten.