Die Accounts des scheidenden US-Präsidenten Trump auf Facebook und Instagram sind gesperrt worden.

Die jüngsten Ereignisse zeigten klar, dass Trump seine verbleibende Amtszeit nutzen wolle, um die friedliche und gesetzmäßige Machtübergabe an seinen gewählten Nachfolger Biden zu untergraben, erklärte Facebook-Chef Zuckerberg. Die Sperre gelte auf unbestimmte Zeit, mindestens aber bis zum 20. Januar. An diesem Tag findet die Vereidigung von Biden statt.



Dagegen hat Trump nach einer zwölfstündigen Sperre wieder Zugriff auf Twitter. Von Seiten des Anbieters hieß es, die Aussagen würden jedoch weiterhin in Echtzeit ausgewertet.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.