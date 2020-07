In einer Online-Kampagne fordern Holocaust-Überlebende Facebook auf, Beiträge zu löschen, die den nationalsozialistischen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung Europas leugnen.

Koordiniert wird die Aktion von der Claims Conference, einem Zusammenschluss jüdischer Organisationen. In Videobotschaften auf sozialen Netzwerken rufen Holocaust-Überlebende demnach Facebook-Chef Zuckerberg zum Handeln auf.



Das Unternehmen hat dazu erklärt, den Holocaust leugnende Postings würden in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Polen entfernt, da sie dort illegal seien. In den USA oder Großbritannien, wo das nicht der Fall sei, prüfe man, ob die Grenze des Erlaubten überschritten werde.