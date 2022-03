Facebook und Instagram sind in Russland verboten worden. (ZUMA Wire / Debarchan Chatterjee)

Ein Gericht in Moskau nahm einen entsprechenden Antrag der Generalstaatsanwaltschaft an. Die beiden Sozialen Medien sind in Russland bereits seit einiger Zeit blockiert. Der ebenfalls zum US-Konzern Meta gehörende Messenger-Dienst WhatsApp soll von dem Verbot nicht betroffen sein.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.