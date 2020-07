Der FDP-Abgeordnete im Europaparlament, Körner, hat das Facebook-Urteil des Europäischen Gerichtshofs als Sieg für den Datenschutz bezeichnet. Die Entscheidung sei ein Erdbeben für den internationalen Datenaustausch und zugleich eine Klatsche für die EU-Kommission, sagte Körner im Deutschlandfunk.

Es sei traurig, dass es die Klage einer Einzelperson gebraucht habe. Nun sei die EU-Kommission gefordert, mit den USA ein neues Abkommen auszuhandeln, betonte Körner. Dieses müsse verhindern, dass die Bürger in Europa von US-Behörden ausspioniert würden.



Der Europäische Gerichtshof hatte die von der EU und den USA beschlossene Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" gekippt. Der Mechanismus ermöglicht es Unternehmen wie Facebook, uneingeschränkt personenbezogene Daten zur kommerziellen Nutzung in die USA zu übermitteln. Allerdings erklärten die Luxemburger Richter, dass Nutzerdaten von EU-Bürgern weiterhin auf Basis sogenannter Standardvertragsklauseln in die USA und andere Staaten übertragen werden dürfen. - Der österreichische Datenschutzaktivist Schrems, der das Verfahren angestoßen hatte, äußerte sich zufrieden über das Urteil.