Facebook hat eine Gruppe verboten, deren Mitglieder nach der US-Wahl zu einem Auszählungsstopp und Protesten aufgerufen haben.

Das Internetkonzern erklärte, in Übereinstimmung mit den außergewöhnlichen Maßnahmen in einer Zeit erhöhter Spannungen, habe man die Gruppe "Stop the Steal" entfernt. Von einigen Mitgliedern habe es besorgniserregende Aufrufe zu Gewalt gegeben. US-Präsident Trump hatte den Demokraten noch in der Wahlnacht vorgeworfen, ihm den Sieg stehlen zu wollen.



Der Onlinedienst Twitter versah mehrere Kurznachrichten Trumps mit dem Hinweis, die Inhalte seien "umstritten und möglicherweise irreführend". Trump hatte unter anderem geschrieben: "Stoppt die Auszählung" und "Stoppt den Betrug".

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.