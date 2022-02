Krieg in der Ukraine Facebook verbietet russischen Staatsmedien Werbung

Der Einmarsch in die Ukraine hat für Russland auch Folgen in den sozialen Netzwerken: Facebook verbietet russischen Staatsmedien weltweit, Anzeigen zu schalten. Twitter blockiert ganz allgemein Werbeanzeigen in Russland und in der Ukraine.

26.02.2022