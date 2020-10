Das soziale Netzwerk Facebook steht immer wieder in der Kritik. Dabei geht es nicht nur um Datenmissbrauch, sondern auch um die Quasi-Monopolstellung des Unternehmens. Auch mit Kritik kann Facebook offenbar schlecht umgehen.

Das zumindest sieht die britische Investigativ-Journalistin Carole Catwalladr so. Der Konzern hat ihr betrügerische Machenschaften vorgeworfen und eine von ihr betriebene Website vorübergehend lahm gelegt.

Facebook hat kein Kontrollgremium

Unser Korrespondent Markus Schuler hat für die Sendung @mediasres die Journalistin getroffen, die zusammen mit 24 anderen Aktivisten vor Kurzem eine Art Aufsichtsrat gründete. Der Name: "The Real Facebook Oversight Board". Catwalladr kritisiert, dass Facebook mit seinen drei Milliarden Nutzern praktisch keine Aufsicht hat. Dieses Machtmonopol mache ihr auch mit Blick auf die Präsidentenwahl in den USA Sorgen. Deshalb sehe sie sich in der Verantwortung, solche Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen.



Die Idee für ein Kontrollgremium kam Catwalladr nach eigenen Angaben vor zwei Jahren. Damals hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg selbst die Einrichtung eines Aufsichtsrats angekündigt. Politiker, Juristen und Wissenschaftler sollten das Netzwerk kritisch beraten - so die Idee. Schuler erläutert, das Vorhaben sei auch als Rekation auf den Cambridge-Analytica-Skandal gedacht gewesen. Zwar seien Experten benannt worden, getagt habe das Gremium aber nie.

Kritik unerwünscht?

Und mit Blick auf die vorübergehende Abschaltung der Website des selbsternannten Aufsichtsrats gebe Facebook folgende Begründung: Alle Internetadressen, die den Unternehmensnamen Facebook enthielten, würden automatisch überprüft. Ein extern eingesetztes Unternehmen habe ohne Rücksprache gehandelt, so heißt es. Catwalladr hält das für unglaubwürdig und unverfroren. Schließlich behaupte der Konzern immer wieder, er begrüße das Feedback seiner Kritiker.

