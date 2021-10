Der Internetkonzern Facebook sieht sich erneut mit Vorwürfen eines früheren Mitarbeiters konfrontiert.

Der namentlich nicht genannte Informant habe Beschwerde bei der US-Börsenaufsicht SEC eingelegt, schreibt die "Washington Post". Demnach wirft er Facebook vor, im Umgang mit problematischen Inhalten eigene Geschäftsinteressen in den Vordergrund gestellt zu haben. So hätten die Manager des Unternehmens den Kampf gegen Desinformation regelmäßig behindert, auch weil sie befürchtet hätten, den damaligen US-Präsidenten Trump zu verärgern oder Nutzer abzuschrecken. Als Beispiel nennt der Whistleblower die Kontroverse um die mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl 2016. Damals habe die PR-Abteilung des Konzerns beschwichtigt, dass sich die Politik schnell wieder beruhigen und danach mit anderen Fragen beschäftigen werde.



Facebook hingegen werde es in der Zwischenzeit gut gehen und - Zitat - weiter "Geld im Keller drucken".

