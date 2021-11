Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen hat die EU-Parlamentarier ermutigt, große Online-Unternehmen stärker zu regulieren.

Haugen sprach vor dem EU-Parlament in Brüssel. Sie wirft Facebook vor, Profite über das Wohl der Nutzer zu stellen und die Nutzer zu manipulieren. Die EU-Kommission will die großen Online-Unternehmen verpflichten, stärker gegen Hass und Falschnachrichten vorzugehen. Haugen forderte, das Gesetz stark zu formulieren und konsequent umzusetzen. Die EU könne so die Risiken durch Online-Plattformen eindämmen und zugleich die Redefreiheit schützen.



Der Facebook-Konzern Meta wies die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen verwies auf die Wahlen in den Niederlanden und in Deutschland. Dabei hätten Parteien der demokratischen Mitte zugelegt und nicht die stärker spaltenden Parteien - obwohl Facebook in diesen Ländern genutzt werde.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.