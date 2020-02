Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz als Meilenstein für den Standort Deutschland bezeichnet.

Der Mangel an Fachkräften sei eine der größten Wachstumsbremsen für die deutsche Wirtschaft. Dies solle mit der neuen Verordnung verbessert werden, sagte der CDU-Politiker. Das Gesetz tritt am Sonntag in Kraft.



Die Caritas verlangt Änderungen. Generalsekretär Millies verwies auf die Regelung, derzufolge ein Arbeitssuchender in der Lage sein muss, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das werde dazu führen, dass Fachkräfte mit einem geringen oder durchschnittlichen Einkommen kaum ihre Familie nachholen könnten. Wer Menschen aus dem Ausland anwerbe, müsse aber dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlten. Fehler der sogenannten Gastarbeiter-Ära dürften nicht wiederholt werden.



Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz soll den Zuzug nach Deutschland erleichtern. Ein Hochschulabschluss ist künftig nicht mehr erforderlich, auch die Vergabe von Visa wird beschleunigt.