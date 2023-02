Bildungspolitik

Immer mehr Einrichtungen müssten wegen fehlenden Personals die Öffnungszeiten oder die Zahl der Kinder reduzieren, teilten die Kita-Fachkräfteverbände aus den Ländern mit. Zum Teil müssten ganze Gruppen geschlossen werden. In vielen Kitas werde dauerhaft in Unterbesetzung gearbeitet. Bildungsarbeit, bedürfnisorientierte Betreuung und Förderung seien kaum mehr möglich. Die Verbände sehen den Bund in der Verantwortung. Er müsse im Sinne der Bildungsgerechtigkeit in allen Bundesländern vergleichbare Standards in der frühkindlichen Bildung schaffen, heißt es.