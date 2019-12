In Berlin wird heute über die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zum 1. März kommenden Jahres beraten. Kanzlerin Merkel hat dazu Vertreter von Bundesregierung, Bundesländern, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften eingeladen. Das Gesetz richtet sich an qualifizierte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten, die dazu beitragen könnten, den Fachkräftemangel in Deutschland zu beheben.

Um ihnen den Weg nach Deutschland zu erleichtern, sollen unter anderem Visumverfahren beschleunigt werden. Die Bundesagentur für Arbeit will außerdem mit weiteren Ländern Partnerabkommen schließen.



Laut einer Studie halten ausländische Akademiker die Bundesrepublik allerdings nur für mäßig attraktiv. In einem OECD-Vergleich landete Deutschland auf Platz zwölf von 30 untersuchten Industriestaaten. Als Grund werden unter anderem Probleme bei der Anerkennung akademischer Abschlüsse genannt.



Bundesarbeitsminister Heil forderte die Wirtschaft auf, eine Anwerbestrategie zu entwickeln. Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, die Wirtschaft müsse sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen Fachkräfte anwerben wolle. Erst dann könne die Bundesregierung durch bürokratische Vereinfachungen helfen.