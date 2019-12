Vor dem Fachkräftegipfel der Bundesregierung hat Bundesarbeitsminister Heil die Wirtschaft aufgefordert, eine Anwerbestrategie zu entwickeln.

Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, die Wirtschaft müsse sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen Fachkräfte anwerben wolle. Erst dann könne die Bundesregierung durch bürokratische Vereinfachungen helfen, so Heil.



Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften kommen morgen im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz schnell wirken kann. Es tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.