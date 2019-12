Vor dem Fachkräftegipfel der Bundesregierung hat Bundesarbeitsminister Heil die Wirtschaft aufgefordert, eine Anwerbestrategie zu entwickeln.

Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, die Wirtschaft müsse sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen Fachkräfte anwerben wolle. Erst dann könne die Bundesregierung durch bürokratische Vereinfachungen helfen, so Heil.

Pilotprojekte in Brasilien, Indien und Vietnam

Auch Wirtschaftsminister Altmaier warb für den Abbau bürokratischer Hürden bei der Anwerbung gut ausgebildeter Zuwanderer. Die Visa-Verfahren und das Anerkennen von Berufsschulabschlüssen müssten viel schneller werden als bisher, sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel" vom Sonntag. Deutschland habe ein Interesse daran, im Wettbewerb um die fähigsten Köpfe, um die fleißigsten Handwerker, um die besten Arbeitnehmer vorne mit dabei zu sein. Pilotprojekte werde es etwa mit Brasilien, Indien und Vietnam geben. Der IT-Verband Bitkom verlangte, es müssten Hindernisse abgebaut und Arme ausgebreitet werden.

Kritik am Fokus aufs Ausland

Allerdings gab es in den vergangenen Tage auch kritische Stimmen. So rief unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund die Bundesregierung zu verstärkten Anstrengungen auf, damit auch in Deutschland mehr Fachkräfte gewonnen werden. DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach betonte, es sei richtig, auf Anwerbung im Ausland zu setzen. Allerdings gebe es hierzulande bereits ein Fachkräftepotenzial, das über Qualifizierung und Weiterbildung endlich gehoben werden müsse.



Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften kommen morgen im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz schnell wirken kann. Es tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.