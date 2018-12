Die Große Koalition hat sich auf letzte Details beim umstrittenen Gesetzentwurf zur Zuwanderung von Fachkräften geeinigt.

Damit könne der Entwurf - wie geplant - morgen vom Kabinett verabschiedet werden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin mit. Die geplante Neuregelung, die dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken soll, war vor allem in der Union umstritten. Kritiker befürchteten Missbrauchsmöglichkeiten und Fehlanreize. Einzelheiten zu dem jetzt gefundenen Kompromiss sind noch nicht bekannt.