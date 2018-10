Der FDP-Vorsitzende Lindner hat die Einigung der Koalition auf ein Fachkräftezuwanderungsgesetz als unzureichend kritisiert.

Lindner sagte in Berlin, die Pläne seien nur Stückwerk. Die Probleme der bislang unsystematischen Einwanderungspolitik würden damit nicht im Ansatz gelöst. Der AfD-Vorsitzende Gauland sprach von einer Täuschung der Bürger. Asyl und Einwanderung würden bis zur Unkenntlichkeit vermischt. Bundesinnenminister Seehofer hatte dagegen betont, am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration werde festgehalten.



Die Spitzen der Koalition hatten sich in der vergangenen Nacht auf ein "Fachkräfte-Einwanderungsgesetz" geeinigt, den das Kabinett inzwischen bereits gebilligt hat. Demnach dürfen auch Menschen ohne Hochschulabschluss für sechs Monate einreisen, um eine Beschäftigung zu finden. Voraussetzung ist, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können und ausreichend Deutsch sprechen. Eine ähnliche Regelung gilt bereits für Akademiker.



Für geduldete und gut integrierte Asylbewerber soll es klare Kriterien im Aufenthaltsrecht geben. Ein sogenannter "Spurwechsel" ist jedoch nicht vorgesehen. Dabei hätten abgelehnte Asylbewerber offiziell in die Wirtschaftsmigration wechseln können. Im Eckpunktepapier heißt es, am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration werde festgehalten. Innenminister Seehofer sprach von einer pragmatischen und praktikablen Antwort auf die Lebensrealität.



Gestern hatte der Migrationsforscher Herbert Brücker im Dlf Zahlen zu einem möglichen Spurwechsel genannt. Brücker ist beim IAB beschäftigt, dem wissenschaftlichen Arm der Bundesagentur für Arbeit. Er sagte, derzeit seien gut 130.000 Personen im erwerbsfähigen Alter mit dem Status der Duldung. Von ihnen arbeiteten derzeit rund ein Drittel, also eta 40.000 Menschen. Hinzu kämen noch einige Kinder und minderjährige Familieangehörige - alles in alles gehe es also um 50.000 Menschen.