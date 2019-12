Unternehmen in Deutschland sehen den Fachkräftemangel als größtes Geschäftsrisiko an.

In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages gaben dies 56 Prozent der Firmen an. Ein Drittel der befragten Unternehmen hat demnach in den vergangenen Jahren bereits ausländische Fachkräfte sowohl aus der Europäischen Union als auch aus Nicht-EU-Staaten eingestellt.



Am späten Nachmittag kommen Vertreter von Politik, Gewerkschaften und Wirtschaft im Bundeskanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammen, um über eine wirksame Umsetzung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes zu beraten. Es tritt am ersten März nächsten Jahres in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt ebnen.