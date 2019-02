Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet einen Anstieg der offenen Stellen in sogenannten Mangelberufen.

Im Durchschnitt waren im vergangenen Jahr rund 184.000 Stellen in diesen Berufen unbesetzt, wie in Nürnberg mitgeteilt wurde. Im Vorjahr waren es etwa 170.000. Mangel- oder Engpassberufe gibt es derzeit unter anderem in Informatik, Elektrotechnik und Metallbau sowie in der Gesundheits- und Pflegebranche sowie in einigen Handwerken.