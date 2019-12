Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat erstmals konkrete Schwerpunktländer für die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland genannt.

Man werde Pilotprojekte mit einigen Ländern starten, darunter Brasilien, Indien und Vietnam, sagte Altmaier dem "Tagesspiegel am Sonntag". Man müsse sich um die Länder kümmern, in denen es viele junge Menschen mit guter Ausbildung und Interesse an einer Berufstätigkeit in Deutschland gebe. Mit Blick auf den Fachkräftegipfel Anfang der Woche im Kanzleramt betonte Altmaier, er hoffe, dass die Wirtschaft ihre Interessen klar formuliere. Die Bundesregierung müsse die deutschen Botschaften und Konsulate personell verstärken, um für Fachkräfte zu werben.