In der Pflegebranche wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr Abschlüsse von Fachkräften aus dem Ausland anerkannt.

Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um rund die Hälfte auf mehr als 15.000. Seit 2016 wurden sogar dreimal so viele ausländische Abschlüsse akzeptiert. Bundesbildungsministerin Karliczek führte die Entwicklung auf das Anerkennungsgesetz zurück, das 2012 in Kraft trat. Das Gesetz leiste einen wichtigen Beitrag, um dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzusteuern, so Karliczek. Am häufigsten wurden im vergangenen Jahr Berufsqualifikationen von Pflegekräften aus den EU-Staaten, den Philippinen, Bosnien und Herzegowina sowie Albanien anerkannt.