Medienberichte

Laut Erhebungen der KfW-Förderbank und des Instituts der deutschen Wirtschaft IW hat sich die Lage auch durch die Corona-Pandemie verschärft. Insgesamt sei die Fachkräftelücke doppelt so groß wie vor einem Jahr. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet unter Berufung auf die Studien, dass nahezu die Hälfte der befragten Unternehmen in ihren Geschäften gebremst würden, weil Personal fehle. Am größten ist der Bedarf an gut ausgebildeten und spezialisierten Beschäftigten demzufolge im naturwissenschaftlich-technischen Bereich.

Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Schwannecke, bestätigte diesen Trend auch für seine Branche. Er kündigte im ARD-Fernsehen an, das Handwerk in Deutschland wolle verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine anwerben, um dem Personalmangel in den Betrieben zu begegnen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.