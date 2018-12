Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Pfeiffer, hat das von der Regierung geplante Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte verteidigt.

Pfeiffer sagte im Deutschlandfunk, die Gesetzesvorlage, die heute vom Kabinett beschlossen werden soll, gehe in die richtige Richtung. Sie verschärfe die Kriterien für den Zuzug von Arbeitnehmern aus Ländern außerhalb der EU. So seien unter anderem die Anforderungen für die Sprachkenntnisse sowie für die Anerkennung der Ausbildungsabschlüsse angehoben worden. Nach Ansicht Pfeiffers wird dadurch verhindert, dass Migranten die Sozialsysteme belasten.



Das Bundeskabinett will heute in Berlin das Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz beschließen. Es soll den Zuzug von qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten regeln und so den Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft verringern. Die Große Koalition hatte sich gestern auf letzte Details des lange umstrittenen Entwurfs geeinigt.