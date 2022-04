Eindrücke nach Kämpfen in Butscha, Anfang April. (IMAGO/ZUMA Wire)

Der stellvertretende Bürgermeister von Butscha gab an, 50 der rund 300 gefundenen Leichen seien Opfer außergerichtlicher Tötungen durch russische Soldaten gewesen.

Die russische Regierung will sich gegen den Vorwurf von Kriegsverbrechen wehren und verlangt, dass der UNO-Sicherheitsrat eine Sondersitzung abhält. Die ukrainische Staatsführung versuche, die Friedensgespräche zu stören und die Gewalt mit einer - so wörtlich - "Provokation" in der Ortschaft eskalieren zu lassen. Russland werde alle seine militärischen Ziele erreichen und hoffe weiterhin, dass Moskau und Kiew letztendlich eine Art Friedensabkommen unterzeichnen könnten.

Die Bilder und Berichte aus Butscha sorgten international für Entsetzen.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.