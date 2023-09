Betreuung junger Arbeitsloser

Sollen künftig statt der Jobcenter für junge Arbeitslose zuständig sein: Die Arbeitsagenturen (hier in Duisburg) (imago/Revierfoto)

In einem offenen Brief an Bundesarbeitsminister Heil fordern sie einen Stopp des Vorhabens. Andernfalls drohe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Verarmung. Dies gelte besonders für schwer erreichbare Jugendliche und andere, die auf besondere Unterstützung angewiesen seien. Die Kritik richtet sich dagegen, dass rund 700 000 Unter-25-Jährige künftig nicht mehr von den Jobcentern betreut werden sollen, die auch für Bürgergeld-Empfänger zuständig sind und mehr Förderung anbieten. Anlaufstelle wären stattdessen die Arbeitsagenturen, die vor allem für erwerbslos Gewordene zuständig sind.

Damit kämen die erforderlichen Mittel künftig aus der Arbeitslosenversicherung. Entlastet würde dagegen der Etat des Arbeitsressorts um rund 900 Millionen Euro jährlich an Steuermitteln für die Grundsicherung.

