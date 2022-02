Wieder Corona-Proteste in mehreren deutschen Städten. (Symbolbild) (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Laut einem Bericht der "Magdeburger Volksstimme" zündeten sie auch Bengalos. Sie hätten für beängstigende Szenen gesorgt. Hunderte Menschen seien an den Protesten in Halberstadt beteiligt gewesen, heißt es. Ein Polizeisprecher konnte am Morgen noch keine näheren Angaben zu dem Vorfall vor dem Wohnhaus des CDU-Politikers machen. Ob er zu dem Zeitpunkt zu Hause war, blieb zunächst offen.

In Baden-Württemberg zogen Kritiker der Corona-Politik den zweiten Tag in Folge zum Wohnhaus von Ministerpräsident Kretschmann. Rund 350 Menschen liefen nach Angaben der Polizei in einem Abstand von 50 bis 100 Metern mit Trillerpfeifen an dem Gebäude in Sigmaringen vorbei. Bereits am Sonntag hatten rund 60 Demonstranten versucht, zum Wohnhaus des Grünen-Politikers vorzudringen. Ähnliche Vorfälle etwa am Haus von Geras Oberbürgermeister Vonarb und Sachsens Sozialministerin Köpping hatten zuletzt bundesweit für Empörung gesorgt.

