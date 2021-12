Sanitäter bringen einen Corona-Patienten in das Royal London Hospital. (PA Wire/Yui Mok)

Bis gestern Abend wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden knapp 25.000 neue Omikron-Fälle bestätigt. Das seien über 10.000 Fälle mehr als 24 Stunden zuvor. Insgesamt gab es mehr als 93.000 Corona-Infektionen - ein neuer Tageshöchstwert.

Britische Mediziner warnen wegen der Variante vor massiven Personalausfällen. An Weihnachten könnte ein Zehntel der gesamten Belegschaft im Nationalen Gesundheitsdienst fehlen, meldet die Zeitung "Guardian" unter Berufung auf die British Medical Association. Krankenhäuser bereiteten sich bereits darauf vor, Personal aus anderen Bereichen in die Intensivstationen zu verlegen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Omikron bereits in 89 Ländern nachgewiesen worden. Die Ausbreitung der Mutante verlaufe sogar an Orten mit hohen Immunitätsraten rapide, teilte die WHO mit.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.