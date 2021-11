In Hessen gibt es einen Verdachtsfall der neuen Corona-Variante bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika. (hier ein Bild des Flughafens Frankfurt am Main) (www.imago-images.de)

Nach Deutschland, Großbritannien und Italien wurde die neue Mutante auch in Tschechien gemeldet. In Bayern bestätigten die Behörden zwei Fälle. In den Niederlanden wurden 61 von rund 600 Flugpassagieren aus Südafrika positiv auf Corona getestet. Ob die Omikron-Variante darunter ist, sollen die für heute erwarteten Testergebnisse zeigen. Aus Österreich wurde ein erster Verdachtsfall gemeldet.

Die Weltgesundheitsorganisation stufte die neue Variante als "besorgniserregend" ein. Eine EU-Behörde zur Bekämpfung von Krankheiten hält das Risiko einer Ausbreitung für sehr hoch.

Jüngere Patienten mit leichten Symptomen

In Südafrika sind die mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron infizierten Menschen derzeit nicht schwer erkrankt. Die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands, Coetzee, sagte mehreren Medien, die bislang festgestellten Fälle seien nicht schwerwiegend. Die meist jüngeren Patienten klagten in der Regel lediglich über Gliederschmerzen und erhebliche Müdigkeit. Wie sich das Virus in der Breite auswirkt, ist noch nicht bekannt.

Man müsse sich zum Beispiel Sorgen machen, dass die neue Variante ältere Menschen viel härter treffen könne, die an Diabetes oder Herzkrankheiten litten. Grundsätzlich befänden sich die Untersuchungen zu der Variante noch in einem sehr frühen Stadium, betonte Coetzee. Sie hatte den Angaben zufolge die südafrikanischen Behörden als erste auf Patienten mit der neuen Virus-Variante aufmerksam gemacht.

Reisebeschränkungen für Deutschland

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus ist seit Mitternacht die Einreise aus acht Ländern des südlichen Afrika nach Deutschland stark eingeschränkt. Die Bundesregierung stufte Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho als Virusvariantengebiete ein.

Fluggesellschaften dürfen somit im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen aus diesen Ländern einfliegen. Für die Einreisenden gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden.

Israel schließt Grenzen

Wegen der neuen Coronavirus-Variante Omikron schließt Israel seine Grenzen für alle ausländischen Reisenden. Die Regelung tritt um Mitternacht in Kraft. Premierminister Bennett teilte in Jerusalem mit, die Regelung werde für zunächst 14 Tage gelten. Um die Ausbreitung der Virusvariante zu verfolgen, soll zudem erneut eine Spionage-Software auf allen Mobiltelefonen eingesetzt werden. Die Überwachungstechnik wird in Israel sonst zur Terrorismusbekämpfung verwendet.

Quarantäne bei Einreisenden nach Großbritannien

Großbritannien hat inzwischen zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der neuen Corona-Variante im Land einzudämmen. Premierminister Johnson sagte in London, jeder, der nach Großbritannien einreise, sei binnen zwei Tagen zu einem PCR-Test verpflichtet. Bis zum Ergebnis müssten sich die Reisenden in Selbstisolation begeben. Bestehe ein Verdacht auf die Omikron-Variante, seien zehn Tage Quarantäne vorgeschrieben, erklärte Johnson.

