Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch hat die Vorgänge im Erzbistum Köln scharf kritisiert.

Der Prozess sei mittlerweile schwer beschädigt, erklärte das Gremium in Berlin. Von außen betrachtet sei der Eindruck von Vertuschung beim Vorgehen stärker als das Vertrauen auf einen echten Aufarbeitungswillen. Eine Klärung gegenüber den Betroffenen und der Zivilgesellschaft sei dringend notwendig, forderte die Kommission. Der Kölner Kardinal Woelki steht wegen der Missbrauchsaufarbeitung unter Druck. Ein Gutachten zum Thema ließ er wegen - wie es hieß - "methodischer Mängel" nicht wie zunächst vorgesehen veröffentlichen. Eine neue Studie soll bis zum 18. März vorliegen. Zudem wird Woelki vorgeworfen, selbst in die Vertuschung von Missbrauch in seinem Erzbistum verwickelt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.