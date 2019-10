Der ehemalige "Spiegel"-Reporter Claas Relotius geht mit Hilfe eines Anwalts gegen das Buch "Tausend Zeilen Lüge" seines früheren Arbeitskollegen Juan Moreno vor.

Das bestätigte der Berliner Medienrechtler Christian Schertz, der Relotius vertritt. Zuvor hatte die "Zeit" darüber berichtet. Der "Spiegel"-Autor Moreno war Relotius bei dessen Fälschungen von Artikeln auf die Schliche gekommen und berichtet in seinem Buch darüber. Ihm wirft Relotius nun vor, ebenfalls Tatsachen verdreht oder unzulässig arrangiert zu haben. Rechtsanwalt Schertz listet insgesamt 22 Textstellen mit "erheblichen Unwahrheiten und Falschdarstellungen" auf und fordert von Moreno und dessen Verlag Rowohlt Berlin, diese nicht weiter zu behaupten oder zu verbreiten. Die Unterlassungsforderung soll am Donnerstag bei Gericht vorliegen.



Relotius sagte der "Zeit": "Ich bin mir meiner eigenen großen Schuld heute sehr bewusst und will durch die Auseinandersetzung mit diesem Buch nicht davon ablenken. Ich stelle mich allem, wofür ich verantwortlich bin, aber ich muss keine unwahren Interpretationen und Falschbehauptungen von Juan Moreno hinnehmen." Ohne ihn persönlich zu kennen oder mit Menschen aus seinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiere Moreno eine "Figur".



Im Dezember 2018 hatte "Der Spiegel" den Betrugsfall im eigenen Haus zugegeben. Relotius, der mehrfach mit Journalistenpreisen ausgezeichnet worden war, bestätigte anschließend über seinen Anwalt öffentlich, dass er "über mehrere Jahre hinweg vielfach Fakten falsch dargestellt, verfälscht und hinzuerfunden" habe.