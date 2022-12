Umsturzpläne

Nancy Faeser, Bundesministerin für Inneres und Heimat, äußert sich bestürzt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Faeser sagte in Berlin, die Initiatoren seien von "gewaltsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien getrieben". Militante Reichsbürger verbinde der Hass auf die Demokratie, den Staat und die Menschen, die für das Gemeinwesen aufstünden.

Bundesjustizminister Buschmann schrieb auf Twitter, die Demokratie sei wehrhaft. Auch er sprach von einem "Anti-Terror-Einsatz". Es bestehe der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant gewesen sei.

Die Polizei war heute früh mit einem Großaufgebot von 3.000 Beamten in elf Bundesländern im Einsatz. Ein Schwerpunkt war Bad Lobenstein in Ostthüringen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. 22 der Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädelsführer. Zudem gebe es 27 weitere Beschuldigte, sagte die Sprecherin in Karlsruhe.

Bundesanwaltschaft: Militärischer Arm sollte Rechtsstaat beseitigen

Die Bundesanwaltschaft wirft rund 50 Frauen und Männern vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, um die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. Sie sollen unter anderem geplant haben, das Reichstagsgebäude zu stürmen und die Bundesregierung abzusetzen.

Zentrales Gremium der Gruppierung sei ein "Rat". Dessen Mitglieder hätten sich seit November 2021 regelmäßig im Verborgenen getroffen, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen. Als Rädelsführer soll der adlige Immobilienunternehmer Heinrich Prinz Reuß aus Thüringen fungiert haben. Auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann hatte offenbar eine entscheidende Rolle. Malsack-Winkemann ist aktuell als Richterin in Berlin tätig.

Ein "militärischer Arm" sollte den demokratischen Rechtsstaat auch auf Ebene der Gemeinden, Kreise und Kommunen "beseitigen". Dazu sollten bewusst Angehörige der Bundeswehr und der Polizei rekrutiert worden sein. Weiter hieß es, der Vereinigung sei klar gewesen, dass es bei einem Umsturzversuch zu Toten kommen könnte. "Sie nimmt dieses Szenario aber als notwendigen Zwischenschritt zur Erreichung des von ihr angestrebten "Systemwechsels auf allen Ebenen" zumindest billigend in Kauf."

Medien: Etliche ehemalige Soldaten beteiligt

Laut Recherchen der Medien besteht ein erheblicher Teil der Gruppe aus ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und der NVA (Nationale Volksarmee der DDR). Darunter sollen Männer mit militärischer Spezialausbildung sein.

Ein Sprecher des Militärischen Abschirmdienstes sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ermittlungen richteten sich auch gegen einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Es handele sich dabei um einen Mann aus dem Stab.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.