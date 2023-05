Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Damit vor Krieg und Terror Geflüchtete geschützt werden könnten, müsse die irreguläre Migration begrenzt werden, sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel am Sonntag". Bei den Verhandlungen auf EU-Ebene über Verfahren an den Außengrenzen gehe es darum, binnen kurzer Fristen über den Schutz von Menschen mit geringer Aussicht auf Asyl zu entscheiden. Die Absprache unter den EU-Mitgliedstaaten über die sogenannte Screening-Verordnung sei ein "wichtiger Durchbruch" gewesen, betonte Faeser. So werde mit einem gemeinsamen Europäischen Asylsystem für eine verlässliche Identifizierung, Registrierung und Überprüfung von Menschen bereits an den Außengrenzen gesorgt.

Das Thema steht Mitte Juni auf der Tagesordnung des EU-Innenministertreffens. Im Vorfeld übten unter anderem Menschenrechts-Organisationen Kritik.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.