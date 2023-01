Nach Silvester-Nacht

Nancy Faeser, Bundesministerin für Inneres (SPD) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Diese verachteten unseren Staat, begingen Gewalttaten und könnten mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe und mahnte zugleich ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats an. Gemeinsam müsse man gewaltbereiten Integrationsverweigerern in deutschen Städten klar die Grenzen aufzeigen, und zwar - so Faeser wörtlich - "mit harter Hand und klarer Sprache - aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren." Die Polizei müsse sehr konsequent in Brennpunkte hineingehen, und junge Gewalttäter müssten schnelle und deutliche strafrechtliche Konsequenzen spüren.

Faesers Ministerium erstellt derzeit ein bundesweites Lagebild zu den Angriffen auf Einsatzkräfte an Silvester.

