Antisemitismus

Dre Schutz von jüdischen Einrichtungen in Deutschland wird durch die Eskalation im Gazastreifen noch wichtiger. Hier das Jüdische Zentrum München mit der Ohel-Jakob-Synagoge. (Joko via www.imago-images.de)

Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", je schlimmer die Bilder aus Gaza jetzt würden, desto höher sei die Gefahr einer stärkeren Mobilisierung und Emotionalisierung von Hamas-Unterstützern. Die Sicherheitsbehörden beobachteten die Entwicklung sehr genau, im Netz genauso wie auf der Straße. Allerhöchste Priorität habe weiterhin der Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen. Auch der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, teilte die Befürchtung.

Der Grünen-Politiker von Notz warnte unterdessen, man müsse aufpassen, dass die Situation nicht von anderen Protagonisten, die die Sicherheit in Deutschland bedrohten, ausgenutzt werde. Er denke an Nachrichtendienste anderer Länder, aber auch an den organisierten Rechtsextremismus.

